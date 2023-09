“Emmer naaien” en “vluchteling regelen”: Amsterdamse studentenvereniging geschorst na “mensonterende” opdrachten

Bij de doop van de Amsterdamse studentenvereniging Lanx hebben in november “ernstige mistoestanden” plaatsgevonden bij de mannenafdeling. Een “vluchteling regelen” en seks hebben met een vrouw in een steeg waren twee van de opdrachten die de nieuwe schachten moesten uitvoeren.

In een brief aan oud-leden en op hun website schrijft studentenvereniging Lanx dat er tijdens de doop van de nieuwe leden vorig jaar in november “ernstige mistoestanden” hebben plaatsgevonden. De nieuwe leden moesten punten verdienen door het uitvoeren van verschillende “mensonterende” opdrachten in Roemenië: de “een emmer (een vrouw, red.) naaien in een steeg”, “een vluchteling regelen” en spullen stelen. Als bewijs dat ze de opdrachten hadden uitgevoerd, waren ze verplicht elke dag beeldmateriaal aan te leveren.

Tijdens de reis mochten de nieuwe leden geen contact hebben met de buitenwereld. De vijf leden met de minste punten op het einde van de reis konden sancties verwachten.

Op een na grootste studentenvereniging

De studentenvereniging met circa 1.100 leden is de op een na grootste studentenvereniging van Amsterdam. De vereniging heeft verschillende clubs, of zogenaamde ‘disputen’, voor mannen en vrouwen. De club die de mist inging, is voor onbepaalde tijd geschorst waardoor er ook geen nieuwe leden aangenomen kunnen worden.

Naar verluidt zou de club het bestuur hebben voorgelogen. Zo zouden ze niet eerlijk zijn geweest over de opdrachten die de schachten tijdens de reis moesten uitvoeren. Vooraleer de studenten op reis vertrekken, moet het draaiboek waarin de opdrachten vermeld staan, goedgekeurd worden door het bestuur. Het presidium besloot om andere opdrachten te geven dan in het draaiboek. “Deze opdrachten hadden we nooit goedgekeurd”, aldus voorzitter Tom Brink.

Strijd tegen grensoverschrijdend gedrag

Enkele weken geleden heeft de Nederlandse studentenclub zich aangesloten bij een campagne om grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen en het beter bespreekbaar te maken binnen de vereniging.

Wat de (financiële) gevolgen zijn van de uitgekomen mistoestanden, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de universiteit waaraan de studentenvereniging verbonden is, laat weten dat ze het gedrag “ten strengste afkeurt”. De universiteit zal deze week de maatregelen bespreken en bekijken of de vereniging nog financiële ondersteuning zal krijgen.