Emmanuel Macron belooft premier die “direct verantwoordelijk is voor ecologische planning”

LIVE. Dode bij bombarde­ment op wapenfa­briek in Kiev - Gouverneur Loehansk: “Tiendui­zen­den Russische troepen in aantocht”

Zowel de Oekraïense president Volodymyr Zelenski en de Amerikaanse CIA-baas William Burns waarschuwen ervoor dat Russische president Poetin zou kunnen besluiten om na de Russische militaire tegenslagen ‘beperkte’ tactische kernwapens in te zetten. Ook de Amerikaanse president Biden maakt zich volgens Burns grote zorgen over het vermijden van een Derde Wereldoorlog waarbinnen een nucleair conflict mogelijk wordt. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

19:22