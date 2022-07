"Emmanuel, doe het niet!": boerin gaat viraal door haar camerahatende emoe

Turkse president Erdogan dreigt opnieuw NA­VO-lidmaat­schap Zweden en Finland te “bevriezen”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft opnieuw gedreigd om het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland te “bevriezen” als ze niet voldoen aan de maatregelen die Turkije hen oplegt. Tijdens de NAVO-top in Madrid eind juni riep Erdogan de twee landen op om “hun deel te doen” in de strijd tegen Koerdische organisaties in het noorden van Syrië, die hij van terrorisme beschuldigt.

18 juli