Emirates haalt nieuwe stunt uit voor wereldexpo: vliegtuig scheert rakelings aan stuntvrouw voorbij

Brand in Spaans bejaarden­te­huis: zeker 6 doden

Bij een brand in een bejaardentehuis in de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en zijn er zeventien gewond geraakt. In het pand in Moncada waren bijna honderd mensen toen de brand er dinsdagavond laat uitbrak op de eerste verdieping.

12:31