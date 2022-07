Emirates gaat niet in op vraag van Heathrow om zomervluchten te annuleren

Heathrow, de drukste luchthaven in het Verenigd Koninkrijk, beperkte dinsdag het aantal vertrekkende passagiers tot maximaal 100.000, en dat tot 11 september. De luchthaven verwacht per zomerdag gemiddeld 104.000 passagiers. Maatschappijen kregen daarom de vraag te stoppen met de verkoop van zomertickets.

"Heathrow gaf ons 36 uur om te voldoen aan capaciteitsverminderingen, en gebruikt daarvoor een cijfer dat uit de lucht gegrepen lijkt", aldus het bedrijf, dat zes vluchten per dag uitvoert tussen Heathrow en Dubai. "Hun communicatie legde niet alleen op bij welke vluchten we passagiers moeten wegsturen, maar dreigde ook met juridische procedures als we geen navolging geven. Dit is totaal onredelijk en onaanvaardbaar, en we verwerpen deze eisen. Tot verder bericht blijven we vliegen zoals gepland van en naar Heathrow.”