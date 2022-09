"Emiraten versnellen plan om olieproductie op te drijven”

Oliegigant Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), die bijna alle olie van de VAE oppompt, wil tegen 2025 vijf miljoen vaten ruwe olie per dag kunnen produceren, klinkt het. Eerder luidde het nog dat het bedrijf die doelstelling tegen 2030 wilde behalen. Het voornemen kan volgens dezelfde bronnen de kosten van het project, die sowieso al in de miljarden zouden lopen, nog fors doen toenemen. Het plan van Adnoc en de regering van de VAE was aanvankelijk om de doelstelling te vervroegen naar 2027, maar uiteindelijk werd geopteerd voor 2025.

Nu de prijzen van fossiele brandstoffen op een hoog niveau blijven steken, ver boven de productiekosten van de VAE, probeert het land de verkoop van olie en aardgas te verhogen. “Terwijl we de energietransitie omarmen en ons bedrijf klaarmaken voor de toekomst, blijven we zoeken naar potentiële opportuniteiten om waarde te creëren, kapitaal vrij te maken en het rendement te verhogen”, aldus Adnoc in een verklaring aan Bloomberg. Of ook de doelstelling voor 2030 dan nog verder zou worden opgetrokken, gaf het bedrijf niet mee. Maar volgens de eerder geciteerde bronnen is het goed mogelijk dat de Emiraten tegen het einde van dit decennium naar zes miljoen vaten per dag zullen proberen gaan indien ze erin slagen om tegen 2025 de kaap van vijf miljoen te bereiken.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn de grootste olieproducent van de OPEC na Saoedi-Arabië en Irak. Het land stelt dat het nu al in staat is om iets meer dan vier miljoen vaten per dag te produceren, maar doet dat momenteel niet omwille van de beperkingen die door het kartel worden opgelegd. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg klokte de dagelijkse productie van de Emiraten vorige maand af op net geen 3,4 miljoen vaten.