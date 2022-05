Emiraten op hun beurt getroffen door zandstorm

De hoogste toren ter wereld, de 828 meter hoge Burj Khalifa in Dubai, was woensdag bijna helemaal niet meer zichtbaar vanwege een dik stofgordijn na de aankomst in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) van zandstormen die al dagen lang huishouden in het Midden-Oosten.

In Abu Dhabi, de hoofdstad van de VAE, bereikte de index van de luchtkwaliteit in de nacht van dinsdag op woensdag een gevaarlijk niveau. De autoriteiten hebben tot waakzaamheid aangeraden, in het bijzonder voor automobilisten. De weerkundige dienst waarschuwde voor "gevaarlijke meteorologische fenomenen", met winden van stof die tot veertig kilometer per uur kunnen halen.

Eerder woedden er zandstormen in Irak, Saudi-Arabië en Iran. Scholen gingen dicht, het luchtverkeer lag in de knoop en duizenden mensen belandden met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de luchthaven van Dubai, één van de drukste in de wereld, is het luchtverkeer daar niet getroffen.

In Saudi-Arabië, dat dinsdag zwaar werd getroffen, zijn in de hoofdstad Ryad de omstandigheden verbeterd, maar de zichtbaarheid is beperkt. Het Saudische weerbureau verwacht tussen nu en zondag een nieuwe zandstorm.

