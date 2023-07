“Émile (2) was niet alleen bij zijn grootouders": mysterie rond Franse peuter krijgt nieuwe plottwist

UPDATEHet dagenlang uitkammen van de streek rond het Franse gehucht Haut-Vernet, waar Émile (2,5) bijna vier dagen geleden verdween, heeft vooralsnog niets opgeleverd. En het mysterie wordt alsmaar groter nu blijkt dat het jongetje niet alleen was met zijn grootouders toen hij verdween. Volgens een bron dicht bij het onderzoek vond er een familiereünie plaats. Wat is er toch met de kleine peuter gebeurd?

De verdwenen Franse peuter Émile (2,5) blijf compleet spoorloos. Het doorzoeken van de streek in Haut-Vernet “wordt in principe vandaag wel beëindigd”, maar donderdagochtend gaan de politie nog verder op een “specifiek punt”. De autoriteiten vrezen echter dat het jongetje in levensgevaar verkeert indien hij in het gebied in het zuidoosten van Frankrijk is. Intussen blijft het dorp hermetisch afgesloten.

Volgens buurtbewoners worden er nu minder manschappen ingezet bij de zoekacties en gaat er veel aandacht naar het analyseren van telefoniegegevens van mensen die in de buurt waren toen Émile verdween. “De buurtbewoners verliezen ook steeds meer de hoop dat het jongetje levend zal worden teruggevonden”, zo stelt ook onze verslaggever ter plaatse vast. “Officieel liggen alle pistes nog steeds open.”

Het kind verdween zaterdagnamiddag toen het op bezoek was bij zijn grootouders in het gehucht Haut-Vernet, in de bergen circa 130 kilometer ten noordoosten van Marseille. Dorpelingen hebben het jongetje nog zien lopen, maar Émile is sinds zaterdag volkomen spoorloos.

KIJK. “Nog weinig hoop om Émile levend te vinden”, stelt onze reporter ter plaatse vast

Geen enkele aanwijzing

Talrijke gespecialiseerde speurders van politie, brandweer, leger en vreemdelingenlegioen hebben geen enkel spoor van het jongetje aangetroffen. De inzet van onder meer speurhonden en uiterst moderne apparatuur en helikopters heeft nog steeds niets opgeleverd.

Er is verder ook geen enkele aanwijzing voor wat er gebeurd kan zijn. De procureur van Digne-les-Bains, Rémy Avon, verzuchtte dat “er sinds zondag geen enkele vooruitgang is geboekt, we hebben geen enkele aanwijzing, geen enkele informatie, helemaal niets dat ons zou kunnen helpen deze verdwijning te begrijpen”.

Alle bewoners verhoord, panden doorzocht

Alle 25 bewoners van het gehucht en tientallen andere mensen zijn verhoord. Minstens dertig panden in de omgeving zijn doorzocht, net als twaalf auto’s. De politie heeft vrijwel niets losgelaten over wie er in de woning van de grootvader en grootmoeder waren, enkel dat Émile er voor de vakantie was. De autoriteiten vrezen dat de 2,5 jarige Émile, die al bijna vier dagen zoek is, in levensgevaar verkeert indien hij in het gebied in het zuidoosten van Frankrijk is.

Sommige media brengen in herinnering dat het voor heel kleine kinderen mogelijk is enige tijd in de wildernis te overleven. In de binnenlanden van Australië verdween twee jaar geleden de 3-jarige Anthony Elfalak. Hij werd levend teruggevonden dankzij een helikopter na een zoekoperatie van vier dagen. Vorig jaar verdween een jongetje van 3 jaar tijdens extreem koud weer in wouden van de Amerikaanse staat Montana. Hij werd na twee dagen levend gevonden. In de bergen van Corsica verdween in 2013 een tweeling die na 36 uur werd teruggevonden.