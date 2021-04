EMA ziet verband tussen AstraZeneca en tromboses, maar benadrukt voordelen vaccin

Vliegtuig van Ethiopian Airlines landt per abuis op luchthaven in aanbouw

5 april Een vrachtvliegtuig van Ethiopian Airlines is geland op een luchthaven die nog in aanbouw is in het noorden van Zambia. Dat meldt een verantwoordelijke van het Zambiaanse ministerie van Transport. Het toestel landde per abuis op de landingsbaan van de toekomstige internationale luchthaven van Copperbelt in de gelijknamige provincie.