EMA zet onderzoek naar AstraZeneca-vaccin voort

EU wil in de toekomst focussen op Pfizer- en Moderna-vac­cins

13:43 De Europese Unie wil de komende jaren volop inzetten op vaccins op basis van mRNA-technologie in de strijd tegen het coronavirus. Dat werd vernomen bij een commissieambtenaar. Voor de periode van eind 2021 tot en met 2023 is een tender uitgeschreven voor een levering van in totaal 1,8 miljard doses.