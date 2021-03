EMA komt later deze week met nieuw advies over AstraZeneca-vaccin

Nederland Getuigen zetten dronken automobi­list aan de kant en pakken autosleu­tel af

12:55 Getuigen hebben er zondag aan het begin van de avond voor gezorgd dat een 29-jarige dronken automobilist niet meer verder kon rijden in de Nederlandse provincie Zeeland. Zij zagen de auto slingerend over de weg rijden en belden de politie. Net voor de Zeelandbrug in het dorp Colijnsplaat sloeg de man af en konden mensen hem even later laten stoppen. Ze trokken de sleutels uit het contact zodat hij niet verder kon.