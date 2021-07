EMA keurt opschaling productiecapaciteit Moderna goed

UPDATE Toeristen in zuiden van Turkije geëvacu­eerd wegens bosbranden: politie vermoedt brandstich­ting

17:57 In het zuiden van Turkije, en meer bepaald in de toeristische badplaatsen Bodrum en Marmaris, heeft de overheid toeristen laten evacueren uit hun hotels wegens de zware bosbranden in de regio. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van echt onrustwekkende situaties waar Belgen bij betrokken zijn. “Landgenoten die in een gevaarlijke zone zitten, zijn in veiligheid gebracht”, zegt een woordvoerder.