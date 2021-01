EMA hoopt op goedkeuring vaccin AstraZeneca eind januari

Autoritai­re leiders grijpen wantoestan­den in VS aan om westerse democratie te bekritise­ren

10:05 Leiders over de hele wereld reageren geschokt op de bestorming van het Capitool in Washington, DC gisteren, nadat Trump zijn aanhangers had opgeruid met een vlammende toespraak waarin hij zei dat zijn Democratische tegenstander Joe Biden de presidentsverkiezingen gestolen had. Volgens verscheidene landen waaronder Rusland, China en Iran is de chaos van gisteren het bewijs dat de westerse democratie een falend model is.