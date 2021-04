EMA geeft dinsdag advies over vaccin Johnson & Johnson

Vlaming (43) vliegt naar Las Vegas voor coronavac­cin: “In minder dan 24 uur was ik ingeënt”

15 april Nog minstens een paar maanden wachten op een vaccin in België of er eentje scoren binnen de 24 uur in de VS? Voor social media-ondernemer Cain Ransbottyn (43) uit Brasschaat was dat een ‘no-brainer’. Hij besliste een vlucht naar Las Vegas te boeken en kreeg in een lokaal vaccinatiecentrum een inenting met Moderna. “Binnen vier weken vlieg ik terug voor een tweede spuit. Dat kost me nog eens dik duizend euro, maar voor mijn gezondheid en sociaal leven heb ik dat over.”