EMA-experten op bezoek in Moskou voor onderzoek naar Spoetnik

Het EMA onderzoekt sinds begin vorige maand of de EU het Russische Spoetnik-V kan inzetten in de strijd tegen het coronavirus. In Rusland prikt men al sinds augustus met Spoetnik. Volgens het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet is het vaccin voor 92 procent effectief, maar volgens verschillende bronnen verliepen de klinische proeven in de ontwikkeling van het vaccin niet helemaal volgens het boekje.