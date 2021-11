EMA beslist eind volgende week over vaccin voor kinderen van 5 jaar en ouder

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) neemt naar verwachting eind volgende week een beslissing over de goedkeuring van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech voor kinderen van vijf jaar en ouder. Het onderzoek naar de gegevens verloopt voorspoedig, zei het EMA donderdag in Amsterdam.

Het vaccin is tot nu toe alleen goedgekeurd in de EU voor mensen van 12 jaar en ouder. Aanvankelijk had de EMA en besluit aangekondigd voor het einde van het jaar.

Tot nu toe is er in de EU geen coronavaccin dat werd goedgekeurd voor kinderen onder de twaalf jaar. In Israël en de VS kunnen kinderen vanaf vijf jaar wel al worden gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech-vaccin.

De fabrikanten hadden in oktober een aanvraag ingediend om hun vaccin ook in Europa te laten goedkeuren voor kinderen van vijf tot elf. Ook de Amerikaanse fabrikant Moderna heeft een goedkeuring aangevraagd voor zijn vaccin in de EU voor kinderen van zes tot elf jaar oud.

