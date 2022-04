ELYSEE 2022. Tv-debat Macron/Le Pen. Wat valt er vanavond te verwachten van deze ‘terugmatch’?

Aantal coronado­den in Shanghai loopt verder op: nu al tien mensen overleden

In de Chinese stad Shanghai zijn nu al officieel tien mensen overleden als gevolg van het coronavirus sinds de stad eind maart in lockdown ging. Maandag meldde de burgemeester van de stad de eerste drie doden. Dat waren er weinig in vergelijking met de gemiddeld 20.000 nieuwe besmettingen per dag. In de afgelopen 24 uur stierven nog zeven mensen, allemaal ouderen met onderliggende aandoeningen, zo melden de lokale autoriteiten.

19 april