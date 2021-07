Elsa nadert Florida op orkaankracht

Nederlands meisje belandt in ziekenhuis na Tik­Tok-truc met alcohol in Ca­pri-Sunpakjes

6 juli Een leerling van het Gomarus College in het Nederlandse Assen is in het ziekenhuis beland nadat ze tijdens een schoolactiviteit alcohol had gedronken. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Samen met andere scholieren deed het meisje een opmerkelijk filmpje op TikTok na waarbij alcohol in Capri-Sunpakjes wordt verstopt. Ze dronk daarna te veel alcohol en werd onwel. Ouders die hun jonge tieners plots de bekende sapjes zien drinken, zijn bij deze gewaarschuwd.