Elon Musk zegt dat Twitter ‘politiek neutraal’ moet zijn nu golf van links georiënteerde gebruikers afhaakt

In de eerste dagen sinds het overnamebod op Twitter van Elon Musk hebben honderdduizenden gebruikers hun accounts op de site gesloten. Dat heeft Twitter zelf bevestigd. Deze verwijderingen leidde tot een dip in de volgersaantallen voor linksgeoriënteerde politici en beroemdheden zoals Michelle Obama, Taylor Swift en de Britse politicus Jeremy Corbyn.

In de laatste van een reeks tweets suggereerde Musk dat hij Twitter niet wil te politiseren. “Als Twitter het vertrouwen van het publiek wil winnen, moet het politiek neutraal zijn. Wat in feite betekent dat extreem rechts en extreem links evenveel van hun stuk gebracht moeten worden,” tweette Musk gisteravond.

“Tegen censuur”

In eerdere berichten heeft Musk gezegd dat het zijn wens is om vrije meningsuiting op Twitter te bevorderen. Hij zei dat hij “tegen censuur is die veel verder gaat dan de wet”. Zijn uitspraken kunnen geïnterpreteerd worden als kritiek op het bestaande moderatiebeleid van Twitter.

Op dit moment is de reactie op de overname echter niet gelijk verdeeld. Katy Perry, de popster die de derde grootste gebruiker van de site is, verloor 7.000 volgers in een paar dagen. Voormalig president Barack Obama, die de meeste volgers heeft, verloor alleen op dinsdag al 5.000 volgers. De volgers van de voormalige first lady, Michelle Obama, zijn het snelst gedaald met een verlies van bijna 20.000 volgers.