Elon Musk wil vrij kunnen tweeten over Tesla

‘Steen des doods’ uit Japan breekt in twee: gelovigen vrezen dat er een duistere kracht is vrijgeko­men

Momenteel is Japan the place to be voor elke fan van mythes en legendes. Begin deze week brak de beroemde ‘Sessho-seki’-steen er in twee. De steen wordt ook wel de “steen des doods” genoemd. Volgens de legende zit er al honderden jaren een kwade geest gevangen in de steen. Er wordt ook gezegd dat iemand die in aanraking komt met de steen kort erna zou sterven. Nu de steen gebroken is, wordt er op sociale media druk gespeculeerd over de mogelijk vrijgekomen duistere krachten.

11:31