Elon Musk wil dan toch Twitter kopen voor 44 miljard euro: aandeel schiet 22 procent omhoog

Elon Musk oogst zware kritiek met zijn vredesplan voor Oekraïne, zelfs president Zelensky reageert

Tesla-topman Elon Musk heeft op Twitter bakzeil gehaald nadat een plan voor een vrede tussen Rusland en Oekraïne dat hij op de berichtendienst zette hem op zware kritiek kwam te staan. Musk had in dat eerste plan geopperd dat de Krim Russisch zou moeten blijven. In een nieuwe peiling stelt de rijkste mens ter wereld voor dat de inwoners van de Krim en de vier door Rusland geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne zich mogen uitspreken over bij welk land ze willen horen.

8:43