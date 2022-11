Elon Musk verwelkomt Kanye West terug op Twitter na antisemitische tweet

CELEBRITIES Controver­siële rapper Kanye 'Ye' West niet langer miljardair: “Hij kan belangrijk worden voor extreem­rechts”

Kanye ‘Ye’ West (45) is zijn miljardairsstatus kwijt, nu Adidas weigert om nog met hem samen te werken. Een triest dieptepunt na weken vol controverse, waarin de artiest de incidenten aan elkaar reeg - van antisemitisme tot porno in meetings. Twee experts buigen zich over de situatie. Is de bipolaire stoornis van Kanye de oorzaak van z’n problemen? En komt de rapper hier nog van terug? “Ik zou verwachten dat zo’n bekend persoon beschermd zou worden door z’n entourage.”

26 oktober