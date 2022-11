Elon Musk verkoopt 4 miljard dollar aan Tesla-aandelen na kopen Twitter

Volgens documenten van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC verkocht Musk tussen vrijdag en dinsdag 19,5 miljoen Tesla-aandelen, of iets meer dan 4 procent van het totale aantal aandelen dat hij bezit in de autobouwer en 0,6 procent van het aantal aandelen dat in omloop is. De laatste keer dat de Amerikaan een deel van zijn aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht, was in augustus. De miljardair gaf toen aan dat hij geen Tesla-aandelen meer zou verkopen. Uit de documenten bleek niet of de transacties vooraf waren gepland.

“Te veel betaald”

Musk verkocht eerder al voor 15,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen om de overname van Twitter van in totaal 44 miljard dollar deels mee te financieren. Musk staat onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf waarvoor hij zegt “te veel betaald” te hebben.

De miljardair stemde er in april mee in om 54,20 dollar per aandeel Twitter te betalen, net voordat de markten kelderden. Vervolgens probeerde hij maandenlang onder de deal uit te komen, door te beweren dat het bedrijf hem had misleid over het aantal nepaccounts. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om Musk te dwingen zijn overeenkomst na te komen, waarna Musk alsnog toegaf.

Blik op het volledige financiële overnameplaatje Om de overname van het socialemediabedrijf Twitter te betalen, legt Elon Musk een deel van zijn patrimonium op tafel. Via onder meer de verkoop van Tesla-aandelen zou de rijkste man ter wereld in totaal 27 miljard dollar uit eigen zak betalen. Daarnaast komt er 5,2 miljard dollar van investeringsfondsen en rijke vrienden, zoals Larry Ellison van Oracle of de Saoedische prins Al-Walid ben Talal. De rest, zowat 13 miljard dollar, wordt gefinancierd met bankkredieten. Het zal uiteindelijk Twitter zijn die die leningen moet terugbetalen, niet Musk zelf. Het socialemediaplatform heeft tot nu toe amper winst gemaakt.

Ontslagronde

Om kosten te besparen ontsloeg Musk, de rijkste persoon ter wereld, recent al de helft van het personeel van Twitter. De ondernemer, die naast Tesla ook de leiding heeft bij drie andere bedrijven, stuurde ook het volledige bestuur van het bedrijf weg om zelf interim-topman te worden.

Sinds Musk het roer overnam, hebben verschillende grote bedrijven hun advertenties op het platform stopgezet, in afwachting van hoe het medium zich ontwikkelt onder leiding van de miljardair.

Omstreden abonnement van 8 dollar

Twitter is inmiddels begonnen met de invoering van een nieuw abonnementssysteem dat de nieuwe eigenaar en topman veel kritiek heeft opgeleverd. Sommige gebruikers van de app kregen vorig weekend de mogelijkheid om een update door te voeren waardoor het abonnement voor 8 dollar per maand beschikbaar wordt.

Het gaat om een nieuwe versie van Twitter Blue, een betaalde dienst die nu nog 5 dollar kost. De meest controversiële aanpassing van Musk is dat hij gebruikers wil laten betalen voor het verificatievinkje waarmee ze bewijzen daadwerkelijk te zijn wie ze zeggen te zijn. Bekendheden, bedrijven, overheidsinstanties en een aantal journalisten maken nu nog gratis gebruik van dit tekentje om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Het abonnement van 8 dollar geeft mensen ook de mogelijkheid langere video’s of audiofragmenten te plaatsen. Daarnaast verschijnen berichten van deze betalende leden hoger in de reacties onder een tweet.

Het is nog niet mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe versie van Twitter Blue, verduidelijkte directeur voor productontwikkeling Esther Crawford zondag in een bericht op het sociale medium. “Sommige mensen zien updates omdat we op dit moment tests uitvoeren en aanpassingen doorvoeren”.

Dagelijks 4 miljoen verlies door advertentiestops

Musk wil meer geld ophalen bij gebruikers van Twitter om minder afhankelijk te worden van adverteerders. Op dit moment zijn zij nog veruit de grootste inkomstenbron voor het platform. Maar uit onzekerheid over de koers van het bedrijf onder ‘s werelds rijkste persoon hebben veel grote merken hun advertenties op Twitter dus alvast opgeschort.

Musk liet onlangs weten dat Twitter dagelijks 4 miljoen dollar verliest door de advertentiestops. Hij legt de schuld bij “activisten” die hun zorgen uitten over de mogelijke versoepeling van de gedragsregels op Twitter die een toename van haatdragende berichten zou kunnen veroorzaken. Maar bij bedrijven speelt ook mee dat de helft van het personeel van Twitter is ontslagen, onder wie marketing- en salesmedewerkers.

Bezorgdheid

De Verenigde Naties hebben er bij Musk op aangedrongen mensenrechten te respecteren. Twitter is relatief klein, maar speelt een grote rol bij nieuwsgaring, informatievoorziening en het publieke debat. Berichten dat Musk de gehele Twitter-afdeling voor mensenrechten en vrijwel alle medewerkers voor ethisch gebruik van algoritmen heeft ontslagen, zijn volgens VN-mensenrechtenchef Volker Türk “geen bemoedigend begin”.

Musk heeft meermaals benadrukt dat er nog niets is veranderd aan de regels op Twitter en dat het toezicht op berichten doorgaat. Hij wil hier ook een onafhankelijke raad voor opzetten.

