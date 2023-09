“Elon Musk verhinderde eigenhandig droneaanval omdat hij vreesde voor Russische kernaanval”

KIJK. Na vijf ellendige jaren in verlaten zoo: “eenzaamste leeuw ter wereld” aangekomen in wildreser­vaat in Zuid-Afri­ka

Eindelijk. De eenzaamste leeuw ter wereld is vrij. Na vijf ellendige jaren alleen in een betonnen kooi in een godvergeten gesloten zoo ergens in Armenië, heeft leeuw Ruben een nieuwe thuis. Het dier geeft zijn grote ogen volop de kost in een wildreservaat in Zuid-Afrika. Hij ziet er voor het eerst in jaren soortgenoten, voelt eindelijk gras onder zijn voeten. Ruben laat het zich welgevallen. En elke dag klinkt zijn brul, die hij zo lang kwijt was, een beetje luider.