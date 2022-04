Elon Musk steekt Jeff Bezos voorbij: rijkste man ter wereld weigert salaris, heeft amper vastgoed en wil geen vakantie

Elon Musk (50) stond in 2012 voor het eerst in de miljardairslijst van Forbes. Hij was toen 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) waard. Vandaag voert de CEO van Tesla en van SpaceX de Forbes-ranking van 2022 aan als rijkste man ter wereld, met een geschat vermogen van maar liefst 219 miljard dollar (200 miljard euro). En daar hoeft hij zichzelf niet eens een loon voor uit te keren: dat weigert hij al jaren. Ook vastgoed zwoer de excentriekeling af. Dure hobby’s zijn al evenmin aan deze workaholic besteed.

Tesla ging in 2010 naar de beurs en daarmee begon ook het fortuin van CEO Elon Musk aan te groeien. In 2012 nam Forbes hem voor het eerst op in de miljardairslijst van de zakenkrant. Afgelopen jaar werd zijn vermogen aangedikt met zomaar eventjes 68 miljard dollar (62 miljard euro). Daardoor steekt Elon Musk Amazon-stichter en eigenaar van ruimterivaal Blue Origin, Jeff Bezos, voorbij en is hij voor het eerst volgens Forbes de rijkste man ter wereld. Bezos is volgens Forbes 171 miljard dollar (157 miljard euro) waard. In de real-time-lijst van Forbes is het geschatte vermogen van Musk zelfs meer dan 100 miljard dollar groter dan dat van Bezos. Musk staat daar bovenaan met een waarde van 290 miljard dollar of 266 miljard euro. Hij is daarmee de rijkste man ter wereld ooit, al gaan historici ervan uit dat Amerikaanse industriëlen als John Rockefeller en Andrew Carnegie (19de en 20ste eeuw), of koning Mansa Moussa van Mali (14de eeuw) en de Romeinse keizer Augustus (1ste eeuw voor en na Christus), omgerekend waarschijnlijk nóg rijker waren.

Wat doet een mens met zoveel geld? In 2012 kocht Elon Musk voor 14,2 miljoen euro een luxueus landgoed in Bel-Air, de bekende wijk in Los Angeles waar wel meer rijkelui wonen. Hij werd eigenaar van zes eigendommen in Bel-Air en ooit had hij ook een villa van 100 miljoen dollar (91,5 miljoen euro). Maar op 1 mei 2020 tweette hij dat hij zich van bijna al zijn fysieke bezittingen zou ontdoen en geen huis meer wou bezitten. Hij verkocht heel wat van zijn vastgoed. Naar eigen zeggen wou hij zo weinig mogelijk bezittingen hebben, omdat die hem zouden afremmen.

Hij beweerde dat hij in een huisje van slechts 45.000 euro bij de Mexicaanse grens woonde, maar de Wall Street Journal schreef eind vorig jaar dat Musk eigenlijk in een van de duurste villa’s in de Texaanse hoofdstad Austin verbleef. Eigenaar van de gigantische woonst is miljardair Ken Howery, een goede vriend van Musk. Howery en Musk verdienden allebei flink wat geld aan het oprichten van betalingssysteem PayPal. Beide miljardairs ontkenden dat Musk er zijn intrek in zou hebben genomen.

Volledig scherm Elon Musk. © REUTERS

Opvallend is dat Musk altijd al een salaris van Tesla weigerde, ook al heeft hij recht op een minimumloon van zo’n 56.000 dollar (51.000 euro) per jaar. Zijn rijkdom bestaat vooral uit zijn aandelenpakket van Tesla. Net als vele andere miljardairs ondertekende Musk in 2012 The Giving Pledge, wat hem ertoe verbindt om het grootste deel van zijn rijkdom tijdens zijn leven weg te schenken.

Zelf lijkt hij redelijk sober te leven. Dure hobby’s heeft hij niet, laat staan een jacht. Vakanties zeggen hem niets, hij neemt ook nauwelijks verlofdagen op. In een zeldzaam persoonlijk interview zei hij in augustus 2018 aan de ‘New York Times’ dat hij 120 uur per week werkte en destijds zelfs dagenlang in de fabriek bleef slapen. In zijn schaarse vrij tijd luistert hij graag naar muziek, leest hij of speelt hij videogames. Hij houdt er ook van gewoon wat rond te hangen met zijn kinderen en vrienden.

Musk heeft wel iets met auto’s - niet verwonderlijk als fabrikant van elektrische wagens. De Lotus Esprit onderwaterauto uit de James Bondfilm ‘The Spy Who Loved Me’ werd in 2013 de zijne voor zo’n 900.000 euro. Naast de verschillende modellen van zijn Tesla’s heeft Musk ook een Ford Model T en een Jaguar E-Type Series 1 Roadster uit 1967. Hij bezat ook een McLaren F1, maar die reed hij in de prak. De sportwagen kostte bijna 1 miljoen dollar (meer dan 900.000 euro). Een Porsche 911, een Audi Q7 en BMW M5 behoorden ook nog tot zijn wagenpark.

