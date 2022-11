Elon Musk schorst Twitteraccounts die zijn naam gebruiken

“Russische terugtrek­king uit Cherson is list om soldaten in dodelijk straatge­vecht te lokken”

Er werd al een tijdje over gespeculeerd, maar nu bevestigt ook een woordvoerster van het Oekraïense leger het vermoeden: de zogezegde Russische terugtrekking uit Cherson is een list om de vijandelijke troepen in een dodelijk straatgevecht te lokken.

9:41