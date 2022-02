Elon Musk schakelt zijn satellietnetwerk Starlink in voor Oekraïne

Beelden van kinderen in schuilkel­der gaan door merg en been: “Ik wil niet sterven”

De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk voor iedereen, maar voor kinderen is hij nog extra schrijnend. Mensen slapen met peuters in metrostations. Pasgeboren baby’s liggen in een geïmproviseerde schuilkelder van een ziekenhuis. Een kind snikt dat het “niet wil sterven”. De beelden gaan door merg en been.

25 februari