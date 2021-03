Elon Musk roept ingenieurs en ander potentieel personeel voor SpaceX op naar Texas te verhuizen

“Verhuis naar Texas en kom voor mij werken.” Dat is kortweg de boodschap die SpaceX-baas Elon Musk gisteren de wereld in tweette. Het ruimtebedrijf van de flamboyante zakenman heeft wel wat vacatures openstaan.

In december verhuisde Elon Musk zelf van de staat Californië naar Texas. Naar eigen zeggen om dichter bij SpaceX en bij de nieuwe Tesla-fabriek in Austin te gaan wonen, maar het is ook geen geheim dat die verhuis de excentrieke ondernemer fiscale voordelen biedt. Zo heft Texas geen inkomstenbelasting, terwijl die in Californië bij de hoogste in de VS is voor steenrijke burgers.

Musk doopte zijn bedrijfsterrein in Texas ‘Starbase’ en ziet de toekomst ervan nogal groots in, of wat had u gedacht? Hij bouwt er onder meer prototypes van SpaceX-raketten, zoals de Starship waarvan gisteren nog een exemplaar (de SN11) ontplofte tijdens een testvlucht in Texas. “In de komende twee jaar zal Starbase groeien met duizenden mensen”, tweette Musk. Hij is dan ook naarstig op zoek naar personeel, zoals “ingenieurs, techniekers, bouwvakkers en essentieel ondersteunend personeel van alle soorten”.

“Overweeg alsjeblieft om naar Starbase of de wijde omgeving van Brownsville/South Padre in Texas te verhuizen en overtuig je vrienden ervan hetzelfde te doen”, klonk zijn smeekbede op Twitter.

Nog op de microblogsite liet Elon Musk weten dat hij van plan is 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) te doneren aan scholen in de buurt van SpaceX in Cameron County in Texas en 10 miljoen dollar of 8,5 miljoen euro aan Brownsville om het centrum wat leven in te blazen. De stad juichte dat voornemen al toe en tweette: “Aan de grens, aan zee en daarbuiten! Dankbaar voor uw steun om van Brownsville een lanceerplatform naar Mars te maken.”

SpaceX lijkt alvast de ambitie te hebben om een soort van ‘Ruimtehaven van de 21ste eeuw-resort’ in Texas te creëren, de sciencefictionnaam ‘Starbase’ waardig.

Volledig scherm Brokstukken van de gisteren ontplofte SN11-raket van SpaceX liggen verspreid over een groot gebied in het Texaanse Boca Chica. © LABPADRE MEDIA via REUTERS

