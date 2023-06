Elon Musk opnieuw rijkste mens ter wereld

Update Noord-Koreaanse raket doet alarm in Seoel en Japan afgaan, maar is volgens Pyongyang “in zee gestort”

Noord-Korea heeft woensdagnacht een raket afgevuurd die een militaire verkenningssatelliet moest lanceren. Hierop werd het alarm geactiveerd in de stad Seoel en in de Okinawa-archipel, in het zuiden van Japan. Noord-Korea heeft echter gemeld dat de raket “in de zee is gevallen” door een technisch defect.