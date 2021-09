Elon Musk nadert deal om vier kilometer lange tunnel in Florida te bouwen

"Naast het onderhandelen over een overeenkomst met Boring zal er het nodige technisch en regelgevend werk moeten worden gedaan", zei de woordvoerder. Een tunnel aanleggen door de drassige grond in dit deel van de staat Florida zou immers uitdagingen met zich meebrengen die nieuw zijn voor ingenieurs. "Speculeren over een tijdlijn is daarom nu niet mogelijk.”

Teslatunnel van vier kilometer lang

De voorgestelde tunnel moet van het centrum naar het strand lopen en ongeveer vier kilometer lang worden. Passagiers zouden in beide richtingen in Tesla's worden vervoerd, zoals al het geval is in de Boring-tunnels in Las Vegas. Zodra de technologie voor geautomatiseerd rijden daartoe voldoende gevorderd is, zullen de auto's zonder bestuurder op en neer rijden, aldus Boring.