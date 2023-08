Elon Musk moet mogelijk nek- en rugoperatie ondergaan

Het gevecht tussen de baas van Facebook en de eigenaar van X, voorheen Twitter, hangt al enige tijd in de lucht. Aanleiding was de lancering van Threads, een nieuw social medium van Zuckerberg.

Musk daagde Zuckerberg aanvankelijk uit voor een fysiek gevecht in juni en Zuckerberg stemde toe. Maar de daaropvolgende publieke stilte van de twee deed velen twijfelen of ze elkaar daadwerkelijk in de ring zullen ontmoeten.

Musk weet deze week of de operatie een gevecht in de weg zal staan. De ondernemer heeft al langere tijd last van erge rugpijn. Als Elon Musk en Mark Zuckerberg daadwerkelijk met elkaar in gevecht gaan, dan wordt het duel rechtstreeks uitgezonden op X. De opbrengst van de strijd zou gedoneerd worden aan veteranen van het leger in de VS.