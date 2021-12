Elon Musk kan als “persoon van het jaar” op scherpe kritiek rekenen

Onze journalist Greet De Keyser stelt met eigen ogen ravage vast na tornado’s: “Alles is verwoest, niets staat nog overeind”

In de Verenigde Staten loopt de dodentol op in de staten die getroffen zijn door de verwoestende tornado’s. Daarnaast liggen nog tientallen slachtoffers liggen onder het puin. Zo getuigt ook onze Amerika-correspondente Greet De Keyser vanuit het stadje Mayfield in Kentucky. “Overal zie je reddingswerkers die voortdurend op zoek zijn naar mogelijke slachtoffers, maar het is bijzonder moeilijk werken. Het vriest hier inmiddels ook dus het wordt met het uur moeilijker om nog levende slachtoffers vanonder het puin te halen.”

12 december