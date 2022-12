Elon Musk heel even niet meer rijkste persoon ter wereld, na aankoop van Twitter

Elon Musk trekt staart in over Apple: “Misverstand uit de wereld geholpen”

Wie nu exact de rijkste persoon ter wereld is, daar valt dus over te debatteren, want het gaat slechts om schattingen, maar het staat vast dat Musks vermogen forse klappen krijgt. Een groot deel zit namelijk in zijn Tesla-aandelen en op de beurs is het autobedrijf al 50 procent van zijn waarde verloren. Dat Musk 44 miljard dollar uitgaf om sociaal netwerk Twitter op te kopen doet z’n rijkdom ook geen goed.