Elon Musk gaat helemaal los op Twitter na zijn overname: van aubergines tot complottheorieën

“De vogel is vrijgelaten”, deze en andere opvallende tweets kon je dit weekend lezen op het twitterkanaal van de gloednieuwe CEO van het sociale mediabedrijf. Elon Musks overname van Twitter is officieel en dat luidt volgens hem een Twittertijdperk in van “meer vrijheid van meningsuiting”. Van “comedy is eindelijk legaal op Twitter” tot conspiracy theoriën over de aanval op de man van Nancy Pelosi. Hier volgt een overzicht van zijn tweets van het voorbije weekend.

Met “de vogel is vrijgelaten” bedoelt Musk dat Twitter eindelijk vrij is. Hij wil er zijn stokpaardje van maken om Twitter vrijer te maken voor iedereen. Al lachend zei hij dit weekend dat comedy eindelijk is toegelaten op het platform. Maar die vrijheid kan ook ver gaan, want de Tesla-baas sprong dit weekend ook mee op de trein van samenzweringstheorieën.

Hillary Clinton klaagde op Twitter de samenzweringstheorieën aan over de aanval op de man van politica Nancy Pelosi. Ze vond het storend dat de republikeinse partij de laatste tijd mee gaat in dit soort theorieën. Musk reageerde door te tweeten dat “er een kleine mogelijkheid is dat er meer achter dit verhaal zit dan op het eerste gezicht lijkt”, en deelde een link naar een post waarin een ongefundeerde complottheorie over de hameraanval werd gepresenteerd.

Musk verwijderde de reactie aan het begin van de zondagmiddag, volgens NBC News. Maar voor het werd verwijderd, had het echter meer dan 24.000 retweets en 86.000 likes ontvangen. “De nieuwste complottheorie over de aanval van Paul Pelosi is eerlijk gezegd te walgelijk om af te drukken,” zei NBC News-verslaggever Ben Collins, in reactie op de tweet van Musk.

KIJK. Elon Musk deelt beelden waarop hij een wastafel binnendraagt in het hoofdkwartier van Twitter met de woorden “let that sink in.”

Daarnaast lachte Musk ook het ontslag van enkele twitterwerknemers weg door te zeggen dat ze het verdiende. De tweet eindigde met de emoticons van een aubergine en druppeltjes. Beide emoticons worden meestal gebruikt als seksueel innuendo.

Musk lachte ook met een mail die hij kreeg van Twitter. De mail was automatisch verzonden nadat hij aan het hoofd kwam te staan van het bedrijf. In de mail zat een cursus die alle nieuwe managers krijgen in het bedrijf, maar dat vond Musk te belachelijk voor woorden. In de mail stond ook dat hij dertig dagen kreeg om de cursus te volgen, waarop hij al lachend zei: “Zo veeleisend om slechts 30 dagen toe te staan om deze onbetaalbare informatie te leren”.

Niet alle tweets dit weekend waren even controversieel, maar toch zijn ze vreemd om ze uit de mond te horen van de rijkste man ter wereld. Zo tweette hij: “Vers brood en gebak behoren tot de grote vreugde van het leven”. Daarnaast nam hij het ook op voor koolhydraten: “Eindelijk kan de waarheid verteld worden dat koolhydraten geweldig zijn”. Dit viel voor hem weer onder de noemer “vrijheid van meningsuiting”.

