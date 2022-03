Elon Musk en Tsjetsjeense dictator vechten hun eigen oorlog uit: “Poetin zou je verrot slaan”

Terwijl de oorlog in Oekraïne doorgaat, mengt ook Elon Musk zich in de debatten. De techmiljardair daagt Vladimir Poetin op Twitter uit tot een gevecht van man tot man, met als inzet Oekraïne. Hij kreeg meteen antwoord van de Tsjetsjeense dictator Ramzan Kadyrov (45). Die zegt dat zijn Russische vriend Poetin de “verwijfde Elona Musk verrot zal slaan”.

Het oorlogje op sociale media startte maandag bij Elon Musk. “Hierbij daag ik uit, Vladimir Poetin, tot een duel, met als inzet Oekraïne”, schreef hij op Twitter.

Ramzan Kadyrov, die al meer dan tien jaar regeert over Tsjetsjenië en loyaal is aan de Russische president, dient Musk uitgebreid van antwoord op Telegram. De dictator, al meermaals beschuldigd van het martelen en vermoorden van homoseksuele personen, noemt de techmiljardair verwijfd.

“Vladimir Vladimirovich zal onsportief overkomen wanneer hij je verrot slaat”, klinkt het. “Je zal nog veel spieren moeten kweken om de (verwijfde) Elona om te vormen tot de brutale Elon” die nodig is voor een duel met Poetin.

Drievoudige opleiding in Tsjetsjenië

Kadyrov doet Musk ook een satirisch aanbod tot een opleiding in Tsjetsjenië. Hij zou aan de ‘Russian Special Forces University’ wapens leren gebruiken en leren vechten bij de ‘Akhmat Fight Club’. Bij de ‘Tsjetsjeense staatsmedia in Grozny’ kan Musk leren hoe om te gaan met sociale media. Kadyrov belooft ‘Elona’ dat die helemaal anders vanuit Tsjetsjenië zou terugkeren, namelijk als ‘Elon’.

Musk plaatste een screenshot met vertaling van Kadyrov’s Telegram-post op Twitter.

Hij veranderde ook zijn Twitternaam in ‘Elona Musk’ en gooide meteen nog wat olie op het vuur. “Bedankt voor het aanbod, maar zo’n excellente training zou mij te veel voordeel geven”, zegt Musk. “Als hij bang is om te vechten, beloof ik om enkel mijn linkerhand te gebruiken, en ik ben niet eens links.”

Vlammenwerper

Musk verspreidde ook nog een fotocollage met een (bewerkt) beeld van Poetin die in ontbloot bovenlichaam op een beer rijdt, en van zichzelf met een vlammenwerper van zijn bedrijf The Boring Company. “Choose your fighter”, staat boven de foto’s.

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov verspreidde maandag zelf een videoboodschap waarin hij zegt dat hij in Oekraïne is aangekomen. Hij plaatste op Telegram een video waarin hij te zien is in militair uniform. Hij zit samen met soldaten rond een tafel plannen te bestuderen.

“De voorbije dag waren we ongeveer 20 kilometer van jullie verwijderd, nazi’s van Kiev, en nu zijn we nog dichterbij”, zegt Kadyrov in die video. “Misschien zijn we intussen al in Kiev en wachten we gewoon op de nodige orders?”

Burgerrechtenactivisten beschuldigen Kadyrov van willekeurige arrestaties en schendingen van de mensenrechten.