Elon Musk en Braziliaanse overheid willen strijd tegen ontbossing in Amazonewoud aangaan

De Braziliaanse overheid en Elon Musk, topman van het automerk Tesla en het ruimtevaartbedrijf SpaceX, hebben elkaar gesproken over een mogelijke samenwerking voor het behoud van het Amazonewoud. De Braziliaanse minister van Communicatie Fábio Faria had het met Musk over de inzet van satelliettechnologie van Starlink en SpaceX. Die technologie zou kunnen worden ingezet om ontbossing en illegale bosbranden te controleren en tegen te gaan.

De twee zouden eveneens gesproken hebben over projecten voor scholen en gezondheidsfaciliteiten in landelijke gebieden en inheemse gemeenschappen. Het Amazonewoud is het grootste tropische regenwoud op aarde. Brazilië beloofde eerder deze maand al op de klimaattop in Glasgow dat het land meer zou doen om ontbossing te stoppen.

Internet in rurale gebieden

Door duizenden satellieten rond de aarde te plaatsen, wil Starlink breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden, waar bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen. De onderneming heeft nu al meer dan 1.600 satellieten in de ruimte. Starlink wil onder meer op prijs kunnen concurreren met kabelmaatschappijen. “We kijken ernaar uit om de minst bevoorrade mensen in Brazilië te voorzien van een internetverbinding, vooral scholen en ziekenhuizen in rurale gebieden”, aldus Musk. Ook minister Faria deelde zijn enthousiasme over het project op Twitter.

Het Braziliaanse Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) monitort ontbossing in het Amazonewoud momenteel al via satellietbeelden. Claudio Almeida, toezichthouder bij INPE, zou echter nog geen melding hebben gekregen over enige samenwerking met SpaceX. Hoe het partnerschap tussen Musk en de Braziliaanse overheid er concreet zal uitzien en wanneer dat van start zal gaan, valt dus nog af te wachten.

