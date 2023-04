Elon Musk: “Drug fentanyl moet gelegaliseerd worden in VS”

Volgens Musk is het hoogtijd dat de Amerikaanse autoriteiten fentanyl legaliseren. “De kans op een overdosis of een slechte lading is veel minder groot als er controle is over de kwaliteit en regulatie”, schrijft Musk op Twitter. “En ook: misdaad tiert welig wanneer substanties illegaal zijn.”

Hij maakt de vergelijking met alcohol. Dat was in de jaren twintig en dertig illegaal in de VS. “Alcohol is ook een drug. Het is er gewoon een die al gelegaliseerd was toen we nog geen technologie hadden. Maar de drooglegging veroorzaakte de grootste toename in georganiseerde misdaad in de geschiedenis. Hoeveel keer moeten we die les nog leren?”

KIJK. Experts waarschuwen voor fentanyl: “Het minste kristalletje dat je inhaleert, kan al leiden tot intoxicatie”

Pijnstiller van Belgische makelij

In 2021 overleden in de VS meer dan 70.000 mensen na het gebruik van fentanyl, een middel dat oorspronkelijk werd ontwikkeld als geneesmiddel door de Vlaamse farmacoloog Paul Janssen van Janssen Pharmaceutica. Het staat in de medische wereld bekend als een sterke efficiënte pijnstiller - die onder meer na zware operaties of tijdens kankerbehandelingen wordt toegediend - maar tegelijkertijd ook als levensgevaarlijke, uiterst verslavende drug.

In de staat Californië werd vorig jaar ruim vijftien ton in beslag genomen, zo blijkt uit een eerder persbericht. Dat is genoeg om de hele bevolking van Noord-Amerika en Europa om te brengen. Tegelijk meldde de staat Arizona dat in één week tijd ruim één miljoen fentanylpillen werden gevonden.

Wat fentanyl zo aantrekkelijk maakt voor toxicomanen, is de roes die het veroorzaakt. Veel verslaafden combineren het met heroïne of andere verdovende middelen, en dat maakt het nog gevaarlijker.