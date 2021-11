Elon Musk: “Als VN kan zeggen hoe je met 6 miljard dollar honger wereld uit kan helpen, zal ik het doen”

Het aanbod volgde op een artikel van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Daarin was te lezen dat 2 procent van de rijkdom van Elon Musk een einde kon maken aan de wereldwijde hongersnood.

Volgens David Beasley - de directeur van het Wereldvoedselprogramma - moest een klein groepje ultrarijken zich maar één keer gul tonen en een fractie van zijn vermogen schenken. Hij noemde Jeff Bezos en Elon Musk bij naam. “Zes miljard om 42 miljoen mensen te helpen die letterlijk zullen sterven als we hen aan hun lot overlaten. Het is niet moeilijk”, klonk het duidelijk.

Hongersnood

Het is een combinatie van een aantal grote crises zoals de klimaatverandering en de coronapandemie die maken dat heel wat landen de hongersnood in de ogen kijken, volgens Beasley. Onder meer 22,8 miljoen mensen in Afghanistan en 5,2 miljoen mensen in Ethiopië hebben dringend nood aan voedsel. Hulporganisaties hebben het dan weer moeilijk om voorraden ter plaatse te krijgen. “We hebben geen benzine, we hebben geen cash om onze mensen te betalen, we hebben geen geld en we krijgen onze vrachtwagens niet ter plaatse”, klonk het.

Volgens de miljardairslijst van zakenblad Forbes is Elon Musk op dit moment afgetekend de rijkste man ter wereld, met een nettowaarde van maar liefst 292,6 miljard dollar of 253 miljard euro. Ter vergelijking: Amazon-oprichter Jeff Bezos komt op de tweede plaats met 195,9 miljard dollar of 169 miljard euro.

Voorwaarde

Musk reageerde gisteren via Twitter op de uitspraken van Beasley. “Als de VN hier in dit draadje kan zeggen hoe exact je met 6 miljard dollar de honger de wereld uit kan helpen, zal ik meteen aandelen van Tesla verkopen en het doen”, schreef hij. Er was wel een duidelijke voorwaarde: “Het moet wel een open source-uitleg zijn, zodat het publiek precies ziet hoe het geld wordt besteed.”

Beasley reageerde na enkele uren op het aanbod. “Het stuk van CNN was niet accuraat”, twitterde hij. “Zes miljard dollar zal geen einde maken aan wereldwijde hongersnood, maar het ZAL geopolitieke instabiliteit en massamigratie voorkomen, en 42 miljoen mensen redden die op de rand van de hongerdood staan. Een nooit gezien crisis en een perfecte storm die veroorzaakt wordt door corona, conflicten en de klimaatcrisis.”

En het ging nog verder met een nieuwe oproep. “Met jou hulp kunnen we hoop brengen, stabiliteit en de toekomst veranderen. Laat ons praten. Het is niet zo moeilijk als de Falcon Heavy (een krachtige en deels herbruikbare commerciële draagraket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk, red.), maar er staat te veel op het spel om niet minstens een gesprek te hebben. Ik kan op de volgende vlucht naar jou toe zitten. Gooi me maar buiten als het je niet aanstaat wat je hoort.”

Zonlicht

Het is niet duidelijk of het aanbod van Musk nog rechtstaat na deze nieuwe ontwikkeling, maar de miljardair repliceerde: “Publiceer uw huidige en voorgestelde uitgaven in detail, zodat mensen precies kunnen zien waar het geld naartoe gaat. Zonlicht is een wonderlijk iets”, klonk het.

