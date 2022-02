Ellenlange wachtrijen aan supermarkten, geldautomaten en tankstations tonen enorme chaos in Kiev na explosies

In de Oekraïense hoofdstad Kiev is de chaos na verschillende explosies compleet. Aan de supermarkten, tankstations en geldautomaten vormen zich ellenlange wachtrijen. Ook op de weg staan verschillende bestuurders in de file, onder andere naar de luchthaven. Ondertussen horen we ook hoe het luchtalarm over de hele stad verschillende keren afgaat.