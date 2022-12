Elf olifantenstropers ter dood veroordeeld in Tanzania na moord op activist

Een rechtbank in Tanzania heeft elf mensen ter dood veroordeeld vanwege de moord op een antistroperij-activist in 2017. Wayne Lotter, een Zuid-Afrikaan, werd op 16 augustus 2017 doodgeschoten in een buitenwijk van de hoofdstad Dar es Salaam toen de taxi waarin hij zat in een hinderlaag reed.

Rechter Leila Mgonya van het Hooggerechtshof in Tanzania zei dat er overtuigend bewijs is dat de elf personen schuldig zijn aan samenzwering om een moord te plegen, en aan moord zelf.

Illegale ivoorhandel

De elf hadden tijdens verhoren toegegeven te hebben meegewerkt aan de moord op de activist. Ze zagen Lotter als een bedreiging voor hun illegale ivoorhandel. Dat ze nu de doodstraf hebben gekregen, komt in feite neer op een levenslange gevangenisstraf, aangezien er sinds 1995 geen doodvonnis meer is uitgevoerd in Tanzania.

‘Ivoorkoningin’

Lotter was medeoprichter van de ‘PAMS Foundation’, een non-profitorganisatie voor natuurbehoud. Hij was een vooraanstaand milieuactivist, die zich met name inzette tegen olifantenstropers, in de hoop ivoorhandel te stoppen.



Zo stond hij aan het hoofd van een team dat sommige van de meest beruchte ivoorsmokkelaars van het laatste decennium heeft weten vatten, onder wie de zogenaamde ‘Ivoorkoningin’. Die Chinese vrouw werd uiteindelijk in 2019 in Tanzania veroordeeld tot 15 jaar cel voor een miljoenenhandel in slagtanden van olifanten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gevaren

In een eerbetoon op de website van PAMS Foundation wordt de Zuid-Afrikaan beschreven als “een natuurbeschermer, strateeg en een baanbreker" wiens dood een "constante herinnering is aan de gevaren waarmee we geconfronteerd worden in de natuurbeschermingsgemeenschap". Volgens een rapport van de NGO Global Witness zijn er in 2021 wereldwijd 200 milieuactivisten vermoord.

De veroordeelden gaan in beroep, heeft een van hun advocaten laten weten.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © getty