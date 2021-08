Elf migranten vermist en drie lichamen gevonden voor kust Canarische Eilanden

Achtentwintig migranten, van Maghrebijnse afkomst, zijn gered woensdag omstreeks 5 uur in de ochtend. Onder hen zijn twee vrouwen, twee minderjarigen en 24 mannen. Ze zaten op een vaartuig ten oosten van Lanzarote. Volgens hun getuigenissen waren ze met 39 op de kleine boot. Daarop lanceerde de kustwacht een zoek- en reddingsoperatie in het gebied.

Gevaarlijkste migrantenroute

Sinds het einde van 2019 en de versterkte controles op de Middellandse Zee, komen veel meer migranten aan op de Canarische Eilanden na een erg gevaarlijke oversteek. Zo waarschuwt de mensenrechtenorganisatie Walking Borders dat het ‘s werelds meest gevaarlijke migrantenroute is. In 2020 kwamen zo 23.023 migranten aan, of acht keer meer dan het jaar ervoor, blijkt uit Spaanse regeringscijfers. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kwamen tussen 1 januari tot en met 20 augustus dit jaar al zeker 428 mensen om het leven bij de oversteek, of 102 meer dan in dezelfde periode in 2020. Volgens de Spaanse ngo Caminando Fronteras gaat het om minstens 1.851 doden vorig jaar.