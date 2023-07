Elf mensen sterven in brand in Mexicaanse nachtclub nadat man met molotovcocktail gooit

Update 4 arresta­ties na video waarin 2 naakte vrouwen publieke­lijk vernederd worden in India

Vier mannen zijn gearresteerd in verband met een video waarin te zien is hoe een groep mannen twee naakte vrouwen vernederd en betast op straat in Manipur, India. Dat heeft de politie van Manipur bevestigd. De beelden wekken in India heel wat verontwaardiging, vooral omdat het maanden heeft geduurd voor de autoriteiten enige actie ondernamen tegen de mannen in de video.