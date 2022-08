Elf jaar na kernramp van Fukushima: Japan wil weer meer inzetten op kernenergie

Besmette­lij­ke 'tomateng­riep' viseert vooral jonge kinderen in India

In India krijgt een nieuwe virale infectie steeds meer voet aan de grond. Het gaat om de tomatengriep, een besmettelijk fenomeen waarbij vooral jonge kinderen pijnlijke rode blaren oplopen. De ziekte werd eerst enkel vastgesteld in de zuidelijke staat Kerala, maar duikt nu ook op bij de buren in Tamil Nadu en in Odisha (meer in het oosten).

23 augustus