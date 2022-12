Elf jaar na kernramp in Fukushima kiest Japan weer voluit voor kernenergie

Nederland levert ‘El Chapo van Azië’ uit aan Australië

Nederland heeft de 59-jarige Canadese drugstycoon Tse Chi Lop uitgeleverd aan Australië. De in China geboren man wordt ook wel de 'El Chapo van Azië' genoemd en was een van de meest gezochte drugstycoons ter wereld. Hij zou leiding geven aan het Sam Gor-syndicaat, ook wel The Company genoemd, en werd in januari 2021 in Nederland opgepakt. Vandaag verschijnt hij voor de rechter in Melbourne.

