Elf jaar na de aardbeving, de tsunami en de kernramp herdenkt Japan Fukushima in stilte

Drie voormalige topmanagers van het bedrijf Tepco, de uitbater van de kerncentrale in Fukushima, moeten voor de rechter verschijnen, maar worden in 2019 vrijgesproken. Volgens de rechters konden zij niet schuldig gesteld worden voor de gevolgen van de kernramp als gevolg van een gigantische tsunami. Die drie gewezen verantwoordelijken zijn de enige natuurlijke personen die zich voor de rechtbank moesten verantwoorden in het kader van de ramp.

In de periode na de kernramp in Fukushima is gebleken dat er nooit een risico is geweest voor België. Er was geen sprake van radiologische besmetting in bodem, lucht of voedsel, aldus het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).