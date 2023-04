Elf gewonden nadat auto op menigte inrijdt in Noord-Frankrijk: man (76) zou controle over stuur zijn verloren

Opvallend: Macron wandelt na televisie­toe­spraak door Parijs en sluit zich aan bij groepje zingende jongeren

Kort na zijn televisietoespraak maandagavond over de pensioenhervorming werd de Franse president in de straten van Parijs gefilmd terwijl hij een traditioneel lied uit de Pyreneeën zong met een kleine groep koorzangers. Het is een scène die op het eerste gezicht surrealistisch oogt en daarom vroegen vele internetgebruikers zich af of de beelden wel echt waren, maar het Elysée heeft inmiddels bevestigd dat het filmpje authentiek is en dat Emmanuel Macron de jongeren niet kende.