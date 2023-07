Elf doden bij instorting dak van turnzaal in noordoosten van China

Brand verwoest 900 jaar oude houten brug in China

De langste houten boogbrug in China is zaterdagavond in brand gevlogen en ingestort. De 98 meter lange Wan’an-brug heeft een geschiedenis van meer dan 900 jaar. Ze werd gebouwd in de Song-dynastie die duurde van 960 tot 1127. De overblijfselen van de Wan’an-brug stortte na enkele uren in. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.