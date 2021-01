Elf Chinese mijnwerkers na twee weken gered

De ontploffing op 10 januari had de uitgangsladder en het communicatiesysteem ernstig beschadigd waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de mijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong.

De hulpdiensten konden deze voormiddag Chinese tijd een eerste mijnwerker redden. De man was erg verzwakt. Later werden nog eens tien andere mijnwerkers uit hun hachelijke positie bevrijd. Een man is al zeker overleden. Hoe het gesteld is met de tien anderen is niet bekend.