Eleonora (31), een van de 7 dodelijke slachtoffers aardverschuiving Ischia, smeekte vader om hulp tijdens laatste telefoontje: “Help me”

De 31-jarige Eleonora Sirabella is een van de zeven dodelijke slachtoffers van de aardverschuiving op het Italiaanse vakantie-eiland Ischia. De jonge vrouw belt op het moment van de ramp nog met haar vader. “Help me”, smeekt ze tijdens een wanhopig telefoontje. De man zet alles op alles om zijn dochter te redden, maar zijn poging is tevergeefs. Op beelden is te zien hoe auto’s en zelfs bussen meegesleurd worden door de modder.

KIJK. Beelden tonen hoe meerdere auto’s en zelfs een bulldozer door de verwoestende modderstroom worden meegesleurd op Ischia

Door plotselinge hevige regenval bij de stad Casamicciola ontstond zaterdag een aardverschuiving op het eiland Ischia voor de kust van Napels. Huizen stortten in door de modderstroom, voertuigen werden meegesleurd. Mensen probeerden zich massaal in veiligheid te brengen, maar zeven slachtoffers overleefden de ramp niet. Een van die slachtoffers is de 31-jarige Eleonora Sirabella.

De jonge vrouw die als winkelbediende aan de slag was, was nog maar pas gaan samenwonen met haar vriend Salvatore. Eleonora stond bekend om haar brede glimlach en goed humeur. De band met haar familie die in Lacco Ameno woont, was zeer sterk. Vooral met haar vader kon Eleonora het goed vinden, als twee handen op één buik.

Op het moment van de ramp belde Eleonora haar vader op. Ze besefte de ernst van de situatie en vroeg hem om hulp. Haar vader haastte zich naar het huis van Eleonora en Salvatore, maar kon helaas niets meer doen. De man, die vergezeld werd door de broer van Eleonora, probeerde op alle mogelijke manieren het huis van zijn dochter en schoonzoon te bereiken, maar werd belemmerd door de gigantische modderstroom. De politie die intussen ter plekke was gekomen, raadde de man af nog verdere pogingen te ondernemen wegens “te gevaarlijk”. Haar vader kon niets anders meer doen dan bang afwachten.

Nog diezelfde dag vonden reddingswerkers het lichaam van Eleonora onder anderhalve meter modder in de buurt van Piazza Maio. De vrouw was om het leven gekomen. Ze was zodanig toegetakeld dat de identificatie niet eenvoudig verliep. “Ze hebben me de lijkzak getoond om te zien of ik haar herkende. Maar ik herkende haar gezicht niet meer”, zegt de lokale priester Gino Ballirano. De vriend van Eleonora is nog altijd vermist.

Ook baby bij slachtoffers

Volgens de laatste officiële mededeling zijn er zeven dodelijke slachtoffers: de 31-jarige Eleonora, een broer (Francesco) en zus (Maria) van 11 en 6 jaar, een koppel (Maurizio en Giovanna) met hun baby (Giovangiuseppe) geboren op 4 november en Nikolica en een 58-jarige Bulgaar (Nikolinca).

De zoektocht naar nog zeker twaalf vermisten gaat vandaag door. Een gezin met een pasgeboren kind is nog altijd niet terecht. Zij woonden in een huis vlakbij dat van Eleonora en haar echtgenoot. De zoekoperatie wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen en harde wind. Het leger wordt ingezet om te zoeken, ook vrijwilligers uit de omgeving helpen mee. Ongeveer tweehonderd mensen kunnen niet terugkeren naar hun huis. Zij verblijven momenteel in hotels of bij vrienden en familie, zo meldt de prefect van Napels Claudia Palomba tijdens een persmoment.

Volgens experts is het de zwaarste regenval in twintig jaar. Ze zeiden verder dat de ramp werd verergerd doordat er werd gebouwd in gebieden die er minder voor geschikt waren. Geoloog Riccardo Caniparoli zei op RAI dat “er normen en wetten niet werden gerespecteerd”. Zo zouden vele huizen op het eiland, die nu bedolven werden onder de modder, illegaal gebouwd zijn. Maar ze werden geregulariseerd door de regering van de voormalige Italiaanse premier Giuseppe Conte in 2018.

De regering in Rome heeft zondag de noodtoestand voor Ischia uitgeroepen. Dat was nodig om geld vrij te maken voor de geleden schade. In eerste instantie is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp en opruimwerkzaamheden.

KIJK. Italië is nog niet verlost van de problemen, zegt VTM-weerman David Dehenauw: “We verwachten in 48 uur tijd tussen de 100 en 200 liter regen per vierkante meter”

