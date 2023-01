Elektrische auto domineert in Noorwegen: 80 procent van nieuwe wagens heeft batterij

Bekend strand in Sydney gesloten nadat tiental hamerhaai­en gespot zijn in oceaan

Het bekende strand Palm Beach in de Australische stad Sydney is dinsdag in allerijl gesloten nadat tien tot vijftien hamerhaaien gespot waren. De haaien zwommen rond op slechts 200 meter van de gemarkeerde zwemzone, waar verschillende mensen in de oceaan zaten, meldt zender ‘9News’.

8:29